Les analystes d'Imperva Threat Research ont réalisé une étude d'un an au cours de laquelle ils ont examiné de près le paysage des cybermenaces pour les entreprises de vente au détail. Il s'avère que 62 % des menaces auxquelles ces entreprises ont été confrontées étaient automatisées, ce qui suggère un niveau de menace croissant dont les entreprises doivent être conscientes.Les menaces automatisées se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Elles comprennent les robots Grinch, les racleurs de sites Web, les attaques DDoS, les prises de contrôle de comptes et bien d'autres encore.40 % de l'ensemble du trafic en ligne provient de bots. Cela peut rendre ces menaces automatisées plus difficiles à détecter.Les commerçants en ligne ont vu décupler la proportion d'attaques menées via des cadres conçus pour préserver l'anonymat. L'année dernière, cette proportion n'était que de 3,5 %, mais cette année, elle est passée à un peu moins de 33 %.D'autres secteurs ont également été confrontés à une augmentation des attaques automatisées, mais elles ne représentent encore que 13,6 % des attaques au total. Le trafic de robots malveillants connaît une forte augmentation pendant la période des achats de Noël, car il s'agit du genre de choses qui peuvent finir par surprendre les acheteurs inconscients.Cela pourrait être un facteur qui expose les détaillants à un risque plus élevé de menaces automatisées.Les attaques DDoS peuvent mettre un site hors service pendant une bonne partie de la journée, certaines pouvant durer jusqu'à 13 heures. Cela peut être désastreux un jour comme le Black Friday, où les détaillants tentent de maximiser le volume des ventes. On a également constaté une augmentation considérable des attaques d'API, qui ont augmenté de 35 % en l'espace d'un mois en octobre. La période des fêtes de fin d'année commence à devenir un point sensible pour les détaillants, et les acteurs malveillants utilisant des attaques automatisées en sont largement responsables.Source : Imperva Trouvez-vous ce rapport pertinent ?