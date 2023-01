", déclare Terry Ray, SVP et field CTO chez Imperva. "". Cependant, à long terme, les données PII sont les plus précieuses pour les cybercriminels. Avec suffisamment de PII volées, ils peuvent se livrer à une véritable usurpation d'identité, extrêmement rentable et très difficile à empêcher. Les cartes de crédit et les mots de passe peuvent être changés dès qu'il y a une brèche, mais lorsque des PII sont volées, il peut s'écouler des années avant que les pirates n'en fassent une arme."L'étude se penche également sur les causes des violations, l'ingénierie sociale et les bases de données non sécurisées étant les deux principaux coupables. Les applications mal configurées, cependant, n'ont été responsables que de 2 % des violations de données.", ajoute Ray.En ce qui concerne les négligences qui favorisent les violations, le rapport met en évidence le manque d'authentification multifacteur, la visibilité limitée de tous les dépôts de données, les mauvaises politiques en matière de mots de passe, les infrastructures de données mal configurées, la protection limitée des vulnérabilités et l'incapacité à tirer les leçons des violations de données passées.Source : Imperva Selon vous, les informations fournies dans ce rapport sont-elles pertinentes ?Quels peuvent être les impacts de ces vols de données pour les entreprises ?