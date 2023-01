Une enquête de Flashpoint intitulée Year In Review : 2022 Financial Threat Landscape a mis en avant les principaux secteurs économiques qui ont été victimes de piratage de données en 2022. La finance et l'assurance étaient en tête de liste, suivies par les soins de santé et l'assistance sociale. L'administration publique était le troisième secteur avec le plus de cas de violation de données. Les autres secteurs comprenaient les services professionnels, scientifiques et techniques, les services d'enseignement et les organisations inconnues. Dans l'ensemble, Flashpoint a recensé 566 cas de piratage de données qui ont entraîné la fuite de plus de 254 millions d'enregistrements.Il convient également de noter que les secteurs de la finance et de l'assurance ne figurent pas en tête des secteurs ayant subi le plus d'attaques par ransomware. Le secteur de la finance a subi 55 % d'attaques par ransomware en 2022 par rapport aux autres secteurs. En 2022, globalement 66% des secteurs économiques ont été la proie d'attaques par ransomware. Comme ces attaques sont en augmentation, les personnes travaillant dans les secteurs de la finance et de l'assurance devraient obtenir une formation appropriée connue sous le nom de Security Awareness Training qui les aidera en matière de cybersécurité, de vecteurs d'attaque et de tactiques pour garder les données en sécurité. Flashpoint a également signalé que la plupart des violations de données sont le fait d'employés inexpérimentés et nouveaux, car la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils font et transmettent inconsciemment des données à une partie non autorisée.Source : Flashpoint Quel est votre avis sur le sujet ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?