En 2021, les organisations du monde entier utilisaient une quantité moyenne de 110 applications de logiciels en tant que service, contre seulement huit en 2015.La complexité croissante suscite des inquiétudes, mais 51 % des professionnels de l'informatique reconnaissent qu'il est plus complexe de gérer la confidentialité et la protection des données dans le cloud. Le passage au cloud devient également plus complexe, le pourcentage de personnes interrogées indiquant qu'elles prévoient de "lever et déplacer" - la plus simple des tactiques de migration - passant de 55 % en 2021 à 24 % actuellement.En outre, 66 % des entreprises déclarent que jusqu'à 60 % de leurs données sensibles sont stockées dans le cloud. Pourtant, seules 25 % d'entre elles affirment être en mesure de classer entièrement toutes les données. Un tiers des répondants admettent avoir dû notifier une violation à une agence gouvernementale, un client, un partenaire ou un employé. Cette situation devrait inquiéter les entreprises qui détiennent des données sensibles, en particulier dans les secteurs hautement réglementés.Lorsqu'il s'agit de sécuriser les données dans des environnements multiclouds, les professionnels de l'informatique considèrent le chiffrement comme un contrôle de sécurité essentiel. Pourtant, seuls 11 % des répondants affirment qu'entre 81 et 100 % de leurs données en nuage sont chiffrées.Il est plus encourageant de constater que 30 % des personnes interrogées déclarent qu'elles appliquent déjà une stratégie de confiance zéro, 27 % qu'elles l'évaluent et la planifient et 23 % qu'elles l'envisagent.Source : Thales Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?