Au total, 2 692 rapports ont été envoyés à l'ICO l'année dernière, dont 80 % pouvaient être attribués à des actions prises par les utilisateurs finaux, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport à 90 % en 2020.Oz Alashe, PDG de CybSafe, déclare :Le phishing a été la principale cause des violations en 2021, représentant 29 % de tous les rapports, bien que là encore, ce chiffre soit en baisse par rapport à 2020, où près de 38 % des rapports de violation ont été faits à l'ICO à la suite d'attaques de phishing réussies.Les ransomwares sont devenus la deuxième cause la plus fréquente de cyberinfraction l'année dernière. Il est à l'origine de 20 % de tous les incidents, dont 692 ont été signalés au cours de l'année.Source : CybSafe Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?