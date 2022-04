Le rapport révèle également que 26 % des personnes interrogées ont été victimes d'un courriel de hameçonnage au travail au cours des 12 derniers mois. Deux cinquièmes (40 %) des employés ont envoyé un courriel à la mauvaise personne, et 29 % ont déclaré que leur entreprise avait perdu un client à cause de cette erreur. En outre, 36 % des employés ont commis une erreur au travail qui a compromis la sécurité et ils sont moins nombreux à signaler leurs erreurs au service informatique.Interrogés sur les causes de leurs erreurs, la moitié des employés déclarent avoir envoyé des e-mails à la mauvaise personne parce qu'ils étaient sous pression pour envoyer l'e-mail rapidement - contre 34 % rapportés par Tessian dans son étude de 2020. Plus de deux cinquièmes des personnes interrogées citent la distraction et la fatigue comme raisons de tomber dans des attaques de phishing.", explique Jeff Hancock, professeur à l'université de Stanford, qui a contribué au rapport. "."En moyenne, un employé américain envoie quatre courriels à la mauvaise personne chaque mois, et les organisations prennent des mesures plus sévères en réponse à ces erreurs qui compromettent les données. Près d'un tiers des employés (29 %) affirment que leur entreprise a perdu un client ou une cliente après avoir envoyé un courriel à la mauvaise personne -- alors qu'ils n'étaient que 20 % en 2020.", explique Josh Yavor, CISO chez Tessian. "."Source : Tessian Qu'en pensez-vous ? cette étude est-elle pertinente ?Les employés qui commettent des erreurs de cybersécurité risquent-ils d'être licenciés au sein de votre entreprise ?