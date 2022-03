Et 4 % seulement sont responsables de 80 % des incidents de phishing

L'étude, réalisée pour Elevate par le Cyentia Institute, montre également que 12 % des utilisateurs sont responsables de 71 % des incidents de navigation, un pour cent d'entre eux déclenchant 200 événements par semaine.La majorité des utilisateurs présentent toutefois un faible risque, 76 % d'entre eux ne cliquant jamais sur un e-mail de phishing. Les quatre pour cent qui posent problème sont toutefois susceptibles d'être des récidivistes, cliquant sur des e-mails de phishing jusqu'à deux fois par mois.Le rapport suggère qu'en identifiant les personnes les plus à risque, les organisations peuvent cibler leurs efforts en matière de cybersécurité et se prémunir plus efficacement contre les attaques.Source : Elevate Security Trouvez-vous cette étude pertinente ?Est-ce également le cas au sein de votre organisation ?