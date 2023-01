Les utilisateurs doivent analyser ces sites avant de les utiliser, car c'est le genre de chose qui peut potentiellement les protéger un peu des dommages qu'ils peuvent causer. OneDrive n'est pas le seul responsable, puisque SharePoint, Gmail, Box et Google Drive ont tous vu leur part de téléchargement de fichiers malveillants, selon un rapport récent.Les fournisseurs de services en nuage ont commencé à offrir un large éventail de services visant à rendre ces plateformes basées sur le cloud plus sûres. La fonction de désarmement et de reconstruction du contenu est particulièrement utile, car elle permet d'analyser les fichiers entrants et de déterminer s'ils contiennent des éléments indésirables.Cela peut être d'une grande aide dans la lutte contre les exploits de type "zero day" et les logiciels malveillants, et les utilisateurs doivent donc être informés à ce sujet afin de pouvoir commencer à les utiliser pour protéger leurs données. Les fuites de données sont également un énorme problème qui peut faire perdre aux utilisateurs l'accès à leur compte personnel, et il a également le potentiel de conduire à la perte de données financières.Le stockage dans le nuage existe depuis longtemps, mais malgré cela, il reste encore beaucoup d'améliorations à apporter en matière de cybersécurité. Avec l'augmentation des logiciels malveillants, en particulier par le biais de l'exécution en nuage, les utilisateurs doivent rester sur leurs gardes de peur d'être la proie de l'énorme quantité de dommages qu'ils peuvent leur faire subir.Source : NetSkope (PDF) Trouvez-vous les résultats de ce rapport pertinent ?Avez-vous déjà expérimenté ce genre de situation ?