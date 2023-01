La famille de marques de Gen offre des produits et des services à environ 500 millions d'utilisateurs. Nous avons sécurisé 925 000 comptes actifs et inactifs qui ont pu être ciblés par des attaques de type "credential stuffing".Notre priorité absolue est d'aider nos clients à sécuriser leur vie numérique. Notre équipe de sécurité a identifié un nombre élevé de tentatives de connexion à des comptes Norton, ce qui indique que des attaques par falsification d'informations d'identification ont visé nos clients, et nous avons rapidement pris diverses mesures pour sécuriser les comptes de nos clients et leurs informations personnelles. Les systèmes n'ont pas été compromis, ils sont sûrs et opérationnels, mais il n'est que trop courant dans le monde d'aujourd'hui que de mauvais acteurs prennent des informations d'identification trouvées ailleurs, comme sur le dark web, et créent des attaques automatisées pour accéder à d'autres comptes non liés.Nous avons surveillé de près, signalé les comptes présentant des tentatives de connexion suspectes et demandé de manière proactive à ces clients de réinitialiser leur mot de passe lors de la connexion, ainsi que des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger nos clients. Nous continuons à travailler avec nos clients pour les aider à sécuriser leurs comptes et leurs informations personnelles.