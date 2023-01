L'évolution du paysage des menaces maintiendra la pression sur les organisations pour qu'elles élargissent et approfondissent leurs défenses de cybersécurité, étendent leurs capacités de détection et améliorent la réponse aux incidents en 2023. "", a déclaré Matthew Ball, analyste en chef chez Canalys. "La prestation de services de cybersécurité, y compris le conseil, l'externalisation, le déploiement, l'intégration, la maintenance et les services gérés, devrait croître de 14,1% pour atteindre 144,3 milliards de dollars US en 2023. Cela représentera 64,5 % du marché mondial de la cybersécurité en 2023. "", a déclaré Srikara Upadhyaya, analyste de recherche chez Canalys. "Les expéditions de produits de cybersécurité, notamment la sécurité des points de terminaison, la sécurité des réseaux, la sécurité du Web et des courriels, la sécurité des données, la gestion des identités et des accès, ainsi que l'analyse des vulnérabilités et de la sécurité, augmenteront de 11,7 % pour atteindre 79,5 milliards de dollars américains en 2023. Cela représente une croissance robuste pour le secteur technologique, mais c'est aussi un ralentissement par rapport aux niveaux de 2022, lorsque les organisations ont accéléré les dépenses pour mettre à niveau les défenses existantes et ajouter de nouvelles capacités, en particulier le cloud, l'IoT/OT et la sécurité des identités. La taille des transactions continuera d'augmenter en 2023. Mais cela allongera également les cycles de vente, car des niveaux supplémentaires d'approbation seront nécessaires. La présentation d'évaluations des risques et la démonstration d'un retour sur investissement seront encore plus importantes pour les partenaires de distribution. Mais les dépenses totales en matière de cybersécurité resteront en deçà du niveau nécessaire pour inverser le cours des menaces après des années de sous-investissement chronique.Source : CanalysQue pensez-vous de ces dernières prévisions de Canalys concernant la cybersécurité ?Qu'en est-il au sein de votre société ?