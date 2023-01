Il s'agit encore d'une autre attaque par "credential stuffing" qui a été annoncée ces derniers jours, et elle montre une fois de plus comment les attaquants récupèrent constamment des données sur le Dark Web pour exploiter davantage les informations compromises.PayPal a déclaré qu'elle n'avait aucune preuve de l'utilisation malveillante des comptes d'utilisateurs, mais cela ne devrait guère rassurer les victimes. Les attaquants peuvent maintenant cibler ces victimes avec des courriels de phishing et des escroqueries d'usurpation d'identité et utiliser à nouveau ces mots de passe sur d'autres sites.