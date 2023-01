Les acteurs malveillants peuvent utiliser les protocoles de l'informatique quantique pour déchiffrer les données beaucoup plus rapidement. Ils n'ont même pas besoin d'utiliser l'informatique quantique actuelle. Ils peuvent récolter des données et attendre que l'informatique quantique progresse suffisamment pour pouvoir les déchiffrer.On ne sait pas combien de données que ces acteurs malveillants ont récoltées pourraient être déchiffrées par la suite. Les protocoles de cryptographie traditionnels, tels que le RSA, sont basés sur les mathématiques et, bien qu'ils aient été assez efficaces pendant un bon moment, ils pourraient être impuissants face aux ordinateurs quantiques.L'intérêt de l'informatique quantique réside dans le fait qu'il s'agit du genre de chose qui pourrait potentiellement aboutir à un forçage brutal de problèmes mathématiques auparavant insolubles. Cela révèle que le chiffrement des données devra monter d'un cran, sinon les pirates pourront déchiffrer les données sans trop de difficultés.Le président Biden est le dernier en date d'une longue série de dirigeants mondiaux qui tentent de s'attaquer à ce problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Il est essentiel d'agir rapidement, car il est fort probable que le déchiffrement augmente lorsque l'informatique quantique deviendra monnaie courante.Cela montre bien que l'innovation est une arme à double tranchant. Elle peut faciliter beaucoup de choses, mais en même temps, elle peut compliquer d'autres protocoles qui fonctionnaient parfaitement bien auparavant. Nous devrons attendre et voir comment le monde de la technologie résoudra ce problème d'informatique quantique.Source : IBM (PDF) Partagez-vous les préoccupations d'IBM concernant l'informatique quantique ?Selon vous, l'informatique quantique peut-elle réécrire complètement la manière dont on aborde la sécurité informatique ?Comment se positionne votre entreprise vis-à-vis de l'informatique quantique ?