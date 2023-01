Gartner définit la confiance Zéro comme un paradigme de sécurité qui identifie explicitement les utilisateurs et les appareils et leur accorde juste ce qu'il faut d'accès pour que l'entreprise puisse fonctionner avec un minimum de friction tout en réduisant les risques.", a déclaré John Watts, VP Analyst chez Gartner. "Pour aider les organisations à compléter l'étendue de leur mise en œuvre de la confiance zéro, il est essentiel que les responsables de la sécurité de l'information (CISO) et les responsables de la gestion des risques commencent par développer une stratégie efficace de confiance zéro qui équilibre le besoin de sécurité avec la nécessité de gérer l'entreprise.", a déclaré Watts. "Les analystes de Gartner prévoient que jusqu'en 2026, plus de la moitié des cyberattaques viseront des domaines que les contrôles Zero Trust ne couvrent pas et ne peuvent pas atténuer.", a déclaré Jeremy D'Hoinne, VP Analyst chez Gartner."Gartner recommande aux organisations de mettre en œuvre la confiance Zéro afin d'améliorer l'atténuation des risques pour les actifs les plus critiques en premier lieu, car c'est là que le rendement de l'atténuation des risques sera le plus élevé. Cependant, la confiance Zéro ne résout pas tous les besoins en matière de sécurité. Les RSSI et les responsables de la gestion des risques doivent également mener un programme de gestion continue de l'exposition aux menaces (CTEM) afin de mieux inventorier et optimiser leur exposition aux menaces dépassant le cadre de la ZTA.Source : Gartner Trouvez-vous cette étude de Gartner pertinente ?Quel est votre avis sur le paradigme de sécurité Zero Trust ?Votre entreprise applique-t-elle déjà la politique de confiance zéro ?