", déclare Nadir Izrael, directeur technique et cofondateur d'Armis. "."Parmi les autres résultats, 64 % des professionnels de l'informatique et de la sécurité interrogés sont d'accord avec l'affirmation selon laquelle "". En outre, 54 % des professionnels qui sont les seuls à prendre des décisions en matière de sécurité informatique déclarent avoir été confrontés à davantage de menaces sur leur réseau au cours des six derniers mois (mai-octobre 2022) qu'au cours du semestre précédent.Plus de la moitié (55 %) des professionnels de l'informatique interrogés sont d'accord avec l'affirmation suivante : "". Ce pourcentage est encore plus élevé dans certains pays, notamment en Australie (79 %), aux États-Unis (67 %), à Singapour (63 %), au Royaume-Uni (57 %) et au Danemark (56 %).Interrogées sur leur politique en matière de ransomware, 24 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation paie toujours, 31 % ne paient que lorsque les données des clients sont menacées, 26 % ne paient jamais et 19 % disent que cela dépend.Source : Armis Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est la situation au sein de votre organisation ?