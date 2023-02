Une nouvelle étude publiée aujourd'hui par Barracuda Network montre que 75 % des entreprises interrogées ont été victimes d'une attaque par courrier électronique au cours des 12 derniers mois. Barracuda Networks est une plateforme des solutions de sécurité, de diffusion d'applications et de protection des données.Qui plus est, une étude réalisée par Vanson Bourne, un groupe de professionnels de l'informatique et des affaires au Royaume-Uni qui participent à des recherches, révèle que la récupération d'une attaque par courrier électronique coûte en moyenne plus d'un million de dollars aux victimes et que 69 % des personnes touchées par un ransomware affirment que l'attaque a commencé par un courrier électronique.Les retombées d'une attaque par courrier électronique peuvent être importantes. Les effets les plus fréquemment rapportés sont les temps d'arrêt et l'interruption des activités (44 % des personnes touchées), la perte de données sensibles, confidentielles et critiques pour l'entreprise (43 %) et l'atteinte à la réputation de la marque (41 %).Les services financiers sont particulièrement touchés par la perte de données et d'argent précieux au profit des attaquants (citée par 59 % et 51 % des victimes, respectivement), tandis que dans l'industrie manufacturière, l'impact principal est l'interruption des opérations commerciales (53 %). Pour les établissements de santé, les coûts de récupération liés à la remise en service rapide des systèmes sont les plus importants (44 %). Indépendamment de la taille ou du secteur d'activité, le rapport montre que les entreprises dont plus de la moitié des employés travaillent à distance sont confrontées à des niveaux de risque et de coûts de reprise plus élevés.« L'e-mail est un canal de communication fiable et omniprésent, ce qui en fait une cible attrayante pour les cybercriminels. Nous nous attendons à ce que les attaques par email deviennent de plus en plus sophistiquées, en exploitant l'IA et l'ingénierie sociale avancée dans leurs tentatives d'obtenir les données ou l'accès qu'ils veulent et d'échapper aux mesures de sécurité », déclare Don MacLennan, vice-président sénior, ingénierie et gestion des produits, protection des emails chez Barracuda.« Les attaques par courrier électronique peuvent être le point d'accès initial à un large éventail de cybermenaces, notamment les ransomwares, les voleurs d'informations, les logiciels espions, le crypto mining, d'autres logiciels malveillants, etc. Il n'est pas surprenant que les équipes informatiques du monde entier ne se sentent pas pleinement préparées à se défendre contre de nombreuses menaces par courrier électronique. Une sensibilisation et une compréhension croissantes des risques liés à la messagerie et de la protection robuste nécessaire pour rester en sécurité seront essentielles pour assurer la protection des organisations et de leurs employés en 2023 et au-delà », a-t-il jouté.Source : Barracuda Network Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Avez-vous déjà été victimes d’une attaque par courrier électronique, et qu'en est-il au sein de votre organisation ?