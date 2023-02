Dans le cadre de sa politique de contenu, OpenAI a créé des barrières et des restrictions pour bloquer la création de contenu malveillant sur sa plate-forme. Cependant, nous constatons que les cybercriminels parviennent à contourner les restrictions de ChatGPT, et des discussions actives sur les forums clandestins expliquent comment utiliser l'API OpenAI pour contourner les barrières et les restrictions de ChatGPT. Pour y parvenir, il suffit de créer des bots Telegram qui utilisent l'API. Ces bots sont ensuite diffusés sur les forums de piratage pour être plus visibles. La version actuelle de l'API d'OpenAI est utilisée par des applications externes et possède très peu de dispositifs anti-abus. Cela permet donc de créer du contenu malveillant, comme des e-mails de phishing et du code de malware, sans les limitations ou les barrières que ChatGPT a fixées sur son interface utilisateur. À l'heure actuelle, on observe une volonté constante des cybercriminels de trouver des moyens de contourner les restrictions de ChatGPT.