Des attaques de phishing similaires ont été récemment signalées. Nous continuons à enquêter et à surveiller la situation de près et nous travaillons avec nos employés pour renforcer nos compétences en matière de sécurité. Comme nous le savons tous, l'humain est souvent la partie la plus faible de la chaîne de sécurité.Notre objectif est de comprendre et d'empêcher de futurs incidents de cette nature, et nous utiliserons ce post pour fournir des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure que nous apprenons et pouvons partager plus. Jusqu'à présent, il semble également que bon nombre des leçons que nous avons apprises il y a cinq ans sont toujours utiles.