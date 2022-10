L'étude de la société de sécurité de la messagerie SlashNext montre que les stratégies de sécurité antérieures, notamment les passerelles de messagerie sécurisées, les pare-feu et les serveurs proxy, n'arrêtent plus les menaces, car les mauvais acteurs lancent de plus en plus ces attaques à partir de services de confiance et d'apps de messagerie professionnelles et personnelles.", déclare Patrick Harr, PDG de SlashNext. "."SlashNext a enregistré une augmentation de 50 % des attaques sur les appareils mobiles, avec des escroqueries et des vols de crédences en tête de liste des charges utiles. On constate également une augmentation de 80 % des menaces provenant de services de confiance tels que Microsoft, Amazon Web Services ou Google, près d'un tiers (32 %) de toutes les menaces étant désormais hébergées sur des services de confiance.En outre, 54 % de toutes les menaces détectées en 2022 étaient des menaces à durée zéro, ce qui montre que les pirates changent de tactique en temps réel pour améliorer leur taux de réussite. 76 % des menaces étaient des attaques ciblées de spear-phishing de récolte d'informations d'identification, les trois principaux secteurs d'attaque étant les soins de santé, les services professionnels et scientifiques et l'informatique.", ajoute Harr. "."Source : SlashNext Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous ce rapport pertinent ?