Le marché des antivirus a atteint un pic en 2023 et était à son point de rupture. Pendant des années, les gens ont fait confiance aux logiciels gratuits pour protéger leurs ordinateurs contre les virus et autres logiciels malveillants. Cependant, comme de plus en plus d'Américains connectent leurs ordinateurs à Internet, ils ont besoin d'une protection plus poussée contre ces dangers que les simples défenses les plus basiques ; ils veulent également des mesures de sécurité supplémentaires comme les réseaux privés virtuels (VPN) ou les gestionnaires de mots de passe.La demande de clients à la recherche de solutions de protection complètes a donc explosé et les éditeurs de logiciels ont eu la possibilité de développer des produits capables d'offrir ces fonctions et une protection antivirus. Les entreprises se sont empressées de répondre à cette nouvelle demande en développant des packs premium dotés de fonctionnalités de pointe à des coûts compétitifs, offrant aux clients l'accès à certaines des technologies les plus avancées.Les seules entreprises capables de survivre à long terme dans cet environnement de marché encombré sont celles qui proposent des offres distinctives, car la concurrence s'intensifie et les prix continuent de baisser. Les consommateurs ont compris qu'investir dans un logiciel antivirus de haute qualité pouvait améliorer la sécurité et la confidentialité en ligne. Ils étaient prêts à payer pour cela, même si les programmes gratuits dominaient globalement le marché.74 % des Américains sont toujours convaincus qu'un logiciel antivirus est nécessaire pour les ordinateurs, ce qui montre que la plupart des gens dans le pays comprennent son importance pour la protection de leurs appareils. En ce qui concerne les logiciels de protection, 61 % des utilisateurs s'appuient sur des options gratuites comme Microsoft Defender, tandis que 33 millions de foyers paient pour des services supplémentaires comme les VPN ou les gestionnaires de mots de passe. Quoi qu'il en soit, seuls 8 et 10 %, respectivement, des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des problèmes liés à des virus au cours de l'année précédente. On estime que 16 millions de personnes envisageront d'acheter un nouveau logiciel antivirus au cours des six prochains mois !Malgré un large éventail d'options, l'antivirus gratuit reste le premier choix des Américains - selon nos recherches en 2021 et 2022, 61 % et 62 %, respectivement. C'est particulièrement vrai chez les utilisateurs de Microsoft Defender, avec 39 %. Si les services payants comme Norton (29%) ou McAfee (24%) ont toujours leur place sur le marché, d'autres marques comme Avast (6%), Malwarebytes (6%), Kaspersky (7%), Webroot (5%) et Bitdefender.Les logiciels antivirus offrent une couche de protection indispensable dans le monde numérique. 88 % l'utilisent pour se protéger des logiciels malveillants et des virus, tandis que 59 % s'en servent pour protéger leur vie privée en ligne. En outre, cette sécurité supplémentaire contribue à rendre les achats plus sûrs pour 51 % des personnes interrogées, et 24 % exigent spécifiquement une technologie antivirale dans le cadre de leur travail. Pour ceux qui n'ont pas besoin d'être convaincus : 20 % ont déjà installé un antivirus auparavant ; 17 % protègent leurs connexions WiFi des risques ; et 4 % économisent l'argent détenu par les échanges de crypto-monnaies !Les pare-feu, les navigateurs sécurisés et les gestionnaires de mots de passe sont désormais fréquemment fournis avec les logiciels antivirus, assurant ainsi notre sécurité en ligne. Ces technologies vont au-delà de la simple protection contre les logiciels dangereux. Aux États-Unis, le marché des logiciels antivirus payants est important : 16 millions de consommateurs prévoient d'en acheter dans les six mois.Avec le nombre croissant de cybermenaces et la nécessité de rester en sécurité en ligne, les logiciels antivirus sont nécessaires pour tous les internautes. Nous devons rester vigilants et conscients des dangers et des moyens de nous protéger. La meilleure façon de le faire est d'utiliser les dernières technologies antivirus, de se tenir au courant des correctifs de sécurité et de sauvegarder régulièrement les fichiers en cas d'attaque. En prenant ces mesures, nous pouvons assurer notre sécurité en ligne.Source : SecurityOrg Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Utilisez-vous les programmes antivirus gratuits pour protéger vos appareils ?