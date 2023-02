Le rapport de F-Secure révèle que trois internautes sur quatre s'inquiètent de leur sécurité en ligne, tandis que près de sept personnes interrogées sur dix (69 %) déclarent ne pas savoir à qui se fier en ligne.De plus, ils ne sont guère optimistes quant à l'amélioration de la sécurité en ligne, 64 % d'entre eux s'attendant à ce que le risque cybernétique augmente au cours des 12 prochains mois.Les inquiétudes persistent même si 74 % des personnes interrogées utilisent une forme de sécurité sur Internet. Cela pourrait s'expliquer par le fait que deux tiers des personnes interrogées (66 %) estiment que la cybersécurité est trop complexe. Il n'est donc pas surprenant que 51 % des utilisateurs déclarent n'avoir aucune idée de la sécurité de leurs appareils.", déclare Timo Laaksonen, PDG de F-Secure. "Le rapport révèle que des tâches comme la communication et les questions d'argent sont les activités en ligne que les gens apprécient le plus. Les tâches numériques les plus importantes selon les personnes interrogées sont : l'envoi et la réception d'e-mails, le paiement de factures, les finances/la banque, l'envoi de messages par SMS et par des applications comme WhatsApp, et les achats en ligne.Les rencontres sont l'activité en ligne qui donne aux utilisateurs le sentiment d'être les plus vulnérables, 42 % des personnes interrogées déclarant qu'elles se sentent en danger lorsqu'elles cherchent l'amour. En outre, 35 % des personnes interrogées déclarent que les jeux d'argent en ligne les rendent vulnérables, et un peu plus d'une personne sur quatre (27 %) affirme que la création de contenu sur les médias sociaux accroît sa vulnérabilité.", explique Laura Kankaala, responsable de la veille sur les menaces chez F-Secure. "La plupart des personnes interrogées estiment que les données générées par leurs activités en ligne ont une grande valeur, 52 % d'entre elles déclarant que les données présentes sur leur appareil - y compris les fichiers, les photos et les contacts - valent plus de 1 000 euros (1 068 dollars). De même, 57 % déclarent qu'ils préfèrent se faire voler leur voiture plutôt que leur identité.Source : Rapport de F-Secure Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que ce rapport de F-Secure est pertinent ou utile ?Selon ce rapport, 57 % des répondants "préfèrent se faire voler leur voiture plutôt que leur identité". Partagez-vous cet avis ?