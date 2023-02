Un rapport qui vient d'être publié par Atlas VPN met en évidence les pays qui ont tendance à avoir les taux d'adoption les plus élevés pour les VPN. Il s'avère que le pays où le plus de personnes utilisent les VPN est les Émirats arabes unis, où 43,18 % de la population a déclaré utiliser les VPN afin de pouvoir accéder à chaque partie de l'Internet.Le Qatar arrive en deuxième position avec 39,2 %. Le Qatar est suivi de Singapour, où le taux global d'adoption des VPN oscille actuellement autour de 37,11 %.Malgré cela, l'adoption des VPN a en fait diminué dans la plupart de ces pays. En 2020, le taux d'adoption atteignait 61,61 % dans les Émirats arabes unis et 53,06 % au Qatar. Singapour, cependant, a vu l'utilisation des VPN monter en flèche au cours de la même période. Alors que seulement 16,16 % des Singapouriens utilisaient des VPN en 2020, ce chiffre est passé à 37,11 % après deux ans, bien que cela reste une baisse par rapport aux plus de 49 % observés l'année dernière.Il existe également un certain nombre de pays où l'utilisation des VPN reste incroyablement rare. Seuls 1,48 % des Japonais utilisent des VPN, et cette proportion est restée plutôt constante au fil des années. La Thaïlande est un autre pays où le taux d'adoption des VPN est exceptionnellement bas, puisqu'il oscille actuellement autour de la barre des 1,91 %.Cela révèle que les VPN n'ont pas exactement un attrait universel. De plus, leur courbe d'utilisation n'est souvent pas très longue. Les utilisateurs qui commencent à les utiliser les abandonnent souvent au bout d'un an, bien que les raisons de cet abandon ne soient pas encore très claires.Source : Atlas VPN Qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Selon vous, pourquoi la France n'arrive qu'en 17è position du classement ?Utilisez-vous un VPN ? Si oui, comment sélectionnez-vous votre fournisseur de service ?