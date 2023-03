Le rapport de Regula indique que 17 % des entreprises ont l'intention de consacrer 11 à 20 % de leur budget informatique annuel à des solutions de vérification d'identité, tandis que 15 % des entreprises optent pour 21 à 30 %.La méthode la plus populaire choisie par les organisations est la vérification numérique des documents : 65 % des entreprises interrogées l'utilisent dans leur travail, en particulier dans le secteur des technologies financières (71 %). En outre, 94 % de celles qui n'utilisent pas encore cette méthode prévoient de le faire dans l'année à venir.La vérification biométrique des empreintes digitales est la deuxième méthode de vérification d'identité la plus populaire, utilisée par 60 % des organisations, en particulier dans les secteurs des télécommunications et de la fintech. Les mots de passe à usage unique occupent la troisième place (58 %).Henry Patishman, vice-président exécutif des solutions de vérification d'identité chez Regula, déclare : "La prévention de l'usurpation d'identité est citée comme la principale raison de la mise en œuvre d'une solution IDV, 43 % des organisations interrogées l'ayant choisie. La numérisation des processus est la deuxième raison la plus populaire, avec 34 % de citations.Lorsqu'il s'agit de mesurer le succès de la mise en œuvre d'une solution IDV, 55 % se basent sur l'amélioration de l'expérience client résultant de processus d'accueil plus rapides et plus simples. Cela est particulièrement vrai pour le secteur bancaire (61 %). En outre, 50 % des organisations mesurent le succès en fonction de la réduction des risques de sécurité grâce à l'application de techniques fiables de détection des fraudes, et 45 % fondent leur évaluation sur la réduction des risques juridiques grâce au respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité.Source : Rapport de RegulaQuelle lecture faites-vous de cette étude de Regula ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente, voire utile ?Votre entreprise prévoit-elle d'investir davantage dans la prévention de l'usurpation d'identité dans les prochaines années ?