Selon les résultats de cette enquête, environ 30 % des personnes utilisent les VPN pour des raisons purement personnelles. Il peut s'agir de changer l'emplacement de leur service de streaming pour accéder à davantage de contenu, de contourner les blocages d'Internet mis en place par leur gouvernement local, ainsi qu'un grand nombre d'autres raisons.L'utilisation professionnelle est également un facteur important qui a permis aux VPN d'atteindre un tel niveau de popularité. 24 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser les VPN pour des raisons professionnelles ou autres.Enfin, environ 15 % des personnes qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles utilisaient les VPN pour une combinaison de raisons professionnelles et personnelles. Il ne reste donc que 32 % des personnes qui ont déclaré ne pas utiliser de VPN pour quelque raison que ce soit.L'enquête s'est également intéressée aux types de personnes qui utilisent les VPN. Il s'avère que les hommes sont plus susceptibles d'utiliser les VPN pour des raisons personnelles que les femmes, avec 57 % des hommes et seulement 43 % des femmes qui disent la même chose.Le niveau de revenu est un autre élément qui a été abordé dans cette recherche. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas eu de réelles tendances à ce niveau. Toutefois, les personnes qui gagnent entre 25 000 et 50 000 dollars sont les plus susceptibles d'utiliser des VPN, puisqu'elles représentent 21 % de toutes les personnes interrogées qui ont déclaré utiliser des VPN pour une raison ou une autre.L'une des révélations les plus surprenantes de cette enquête est que l'utilisation des VPN tend à pencher vers des catégories démographiques plus âgées. 28 % des utilisateurs de VPN ont entre 45 et 60 ans, ce qui signifie qu'ils représentent la plus grande cohorte entièrement basée sur l'âge.En outre, 28 % des utilisateurs de VPN ont un diplôme universitaire. 32% d'entre eux avaient même des diplômes de troisième cycle, ce qui semble indiquer que l'utilisation des VPN est particulièrement populaire parmi les personnes ayant un niveau d'éducation élevé.Ce type d'éducation peut être utile car c'est le genre de chose qui peut potentiellement rendre les dangers du monde en ligne plus évidents. Il est donc logique que les diplômés de l'enseignement supérieur et les professionnels soient plus susceptibles d'utiliser les VPN sur une base plus ou moins régulière.Par ailleurs, il s'avère que le pays ayant le plus fort pourcentage d'utilisateurs de VPN est l'Indonésie, où 55 % de la population utilise des VPN assez fréquemment. Cela pourrait être dû aux restrictions imposées à l'Internet dans ce pays. La région Asie-Pacifique va être un grand marché pour les VPN, avec une augmentation attendue de l'utilisation de 16% d'ici 2027, ce qui rendrait l'Indonésie et ses pays adjacents d'autant plus importants.Source : Security.Org Que pensez-vous des résultats présentés dans cette enquête de Security.Org ? Sont-ils pertinents, selon vous ?Utilisez-vous un VPN ? Quel usage en faites-vous ?