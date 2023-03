Grâce aux informations fournies par App Intelligence, nous avons quelques réponses intéressantes pour vous. Et pour commencer, c'est l'authentificateur Microsoft qui semble être en tête du peloton. Pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe exactement sur ce front, nous avons fait le tour des 10 applications d'authentification les plus installées qui sont apparues en 2022. Et voici les résultats intéressants qui en découlent.Les géants de la technologie Google et Microsoft sont en tête de peloton. Le duo a enregistré 105 millions de téléchargements l'année dernière sur le Play Store et l'App Store. Selon les estimations, Microsoft détient 58 % de la part totale de ce marché. Google était le suivant, mais la véritable surprise est venue de la troisième position. Elle est revenue à Twilio. La plupart des gens ne savaient même pas que ce dernier était un authentificateur d'applications, pour commencer.En 2022, il a enregistré un nombre stupéfiant de 5 millions de téléchargements sur l'App Store et le Play Store. Oui, il n'est pas aussi massif que Google et Microsoft, mais il fait un travail assez décent compte tenu du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas son existence à cette fin.Le reste de la liste se compose de noms génériques autres que Salesforce. Parmi ces noms, on trouve également LastPass, qui a fait les gros titres pour sa fuite massive alors qu'il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe.Si l'on additionne toutes les installations de ces noms génériques, la réponse est loin d'égaler celle de Google et de Microsoft. Mais alors, comment sont-ils en concurrence ? La réponse est : la recherche !Pour être un peu plus précis dans l'exposé, ils obtiennent de la notoriété grâce à l'optimisation sur l'App Store et les annonces de recherche d'Apple également. Et pour ajouter un peu plus de drame à tout cela, tous, sauf un, paient pour les publicités sur l'App Store. Ils utilisent leurs rivaux jurés comme mots-clés pour améliorer leur classement.Source : App IntelligenceQu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que ce classement d'App Intelligence est pertinent ?Quel est votre avis sur l'authentification à deux facteurs ?Utilisez-vous une application d'authentification pour vos comptes ? Si oui, comment faites-vous le choix du meilleur outil ?