Plex a révélé que l'exploit en question a profité d'une vulnérabilité qui a été divulguée le 7 mai 2020. L'entreprise raconte que, pour une raison quelconque, l'employé de LastPass n'a jamais mis à jour son client pour appliquer le correctif.La faille permettait à ceux qui avaient accès au compte Plex d'un administrateur de serveur de télécharger un fichier malveillant via la fonction Camera Upload et, en superposant les emplacements du répertoire de données du serveur avec une bibliothèque qui autorisait les Camera Uploads, de faire en sorte que le serveur multimédia l'exécute.Le jour même, la société a publié la version 1.19.3 de Plex Media Server pour combler cette faille.", a déclaré un porte-parole de LastPass.Ce qui est flagrant pour nous, c'est que la chaîne d'événements qui a conduit à cette violation a commencé dès le sommet : LastPass a permis à cet employé senior d'accéder à des surfaces de travail privilégiées par le biais de son ordinateur personnel, ouvrant ainsi la possibilité à quelqu'un d'accéder au compte Plex de cet employé, d'exécuter un exploit corrigé depuis longtemps qui a fonctionné grâce à la négligence de l'employé susmentionné, et d'obtenir un accès illimité à ces surfaces de travail à partir de là.Chaque étape de cette séquence a été mise en place par une décision qui a pu être justifiée pour une raison ou une autre à l'époque. Mais au vu de l'évolution des choses, LastPass aura besoin d'une plus grande pelle si elle veut se sortir de ce trou.Source : PlexQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, est-il possible de se passer des gestionnaires de mots de passe tels que LastPass ?Que pensez-vous des performances de LastPass par rapport aux autres outils de gestion de mots de passe (BitWarden, KeePass, etc.) ?