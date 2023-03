Alors que 70 % des fonctionnaires déclarent travailler virtuellement au moins une partie du temps, une nouvelle étude révèle des tendances inquiétantes. Le rapport d'Ivanti révèle que 5 % des fonctionnaires ont été victimes d'une tentative de phishing. Cependant, 34 % d'entre eux ne pensent pas que leurs actions aient un impact sur la capacité de leur organisation à rester en sécurité.En outre, 17 % ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils signalent à l'équipe de cybersécurité les erreurs qu'ils ont commises en matière de sécurité et 36 % n'ont pas signalé un courriel phishing qu'ils ont reçu sur leur lieu de travail. Plus alarmant encore, 21 % déclarent qu'ils se moquent de savoir si leur organisation est piratée.« Nous sommes dans une situation d'urgence lorsqu'il s'agit de sécuriser les infrastructures critiques, ainsi que les employés du secteur public et les données extrêmement sensibles auxquelles ils ont accès. Les dirigeants gouvernementaux du monde entier ont reconnu cette urgence et prennent des mesures pour lutter contre les ransomwares et la désinformation, et pour protéger leurs actifs et infrastructures critiques. Si nous ne nous concentrons pas sur la cybersécurité comme un effort d'équipe et ne fournissons pas des mesures de sécurité proactives qui permettent une meilleure expérience des employés, les équipes de sécurité et les gouvernements continueront à faire face à une bataille difficile », déclare Srinivas Mukkamala, chef de produit chez Ivanti.Les jeunes générations, censées être à l'aise avec la technologie, ne sont pas meilleures que les travailleurs plus âgés en matière de sécurité. En effet, les fonctionnaires de la génération Z et les milliénaux (la génération Y) sont deux fois plus susceptibles de réutiliser leurs mots de passe à la maison et d'utiliser le même mot de passe sur plusieurs appareils et pour plusieurs connexions. Les employés de tous les secteurs et de toutes les générations continuent d'utiliser des notes autocollantes et des mots de passe faciles à deviner, comme le nom de leur animal de compagnie ou leur date d'anniversaire.Il semble également y avoir un manque de formation en matière de sensibilisation, puisque seulement 27 % des fonctionnaires se disent « très bien préparés » à reconnaître et à signaler les menaces telles que les logiciels malveillants sur leur lieu de travail.Source : Ivanti Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?