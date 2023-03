Plus alarmant encore, 15 % des utilisateurs interrogés réinitialisent leur mot de passe au moins une fois par semaine. Il n'est donc pas surprenant que si l'on donne le choix entre la biométrie et un mot de passe, 74 % des personnes interrogées choisissent la biométrie la moitié du temps ou plus et un tiers choisissent toujours la biométrie lorsqu'elle est disponible.", déclare Jenn Markey, vice-présidente des paiements et de l'identité chez Entrust. "Lorsqu'on leur a demandé s'ils possédaient une carte d'identité électronique (eID), un cinquième des personnes interrogées n'en étaient pas sûres. Mais malgré un manque général de connaissance des eID, les consommateurs sont largement favorables au concept des identités numériques. Sept personnes interrogées sur dix déclarent qu'elles utiliseraient probablement une forme numérique de carte d'identité délivrée par le gouvernement si elle était disponible, citant l'amélioration de la commodité comme principale raison.L'enquête montre également que la majorité des consommateurs comprennent que l'échange de leurs données pour des raisons de commodité est un compromis nécessaire, 74 % d'entre eux reconnaissant que le partage d'informations personnelles pour l'accès à des biens, des services et des applications est inévitable. Mais si les consommateurs sont prêts à renoncer à leurs données pour des raisons de commodité, les répondants à l'enquête sont divisés sur la question de savoir s'ils sont à l'aise avec le fait que des organisations détiennent et stockent une identité numérique pour eux et s'ils peuvent faire confiance à ces organisations pour assurer la sécurité de leurs données.", déclare Mark Ruchie, directeur de la sécurité de l'information chez Entrust. "Source : Entrust Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette étude d'Entrust est pertinente ?D'après vous, quelle méthode d'authentification est la plus sécurisée ?