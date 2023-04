Selon un nouveau rapport, l'authentification non sécurisée est l'une des principales causes des cyberattaques et les méthodes de connexion encombrantes ont un impact inacceptable sur les employés et la productivité de l'entreprise. Le rapport 2023 State of Passwordless Security Report, publié par HYPR et Vanson Bourne, montre que 60 % des organisations ont signalé des failles d'authentification au cours des 12 derniers mois et que trois des quatre principaux vecteurs d'attaque sont liés à l'authentification.Les personnes interrogées estiment qu'une approche sans mot de passe augmenterait la productivité (45 %), améliorerait l'expérience des utilisateurs (86 %), renforcerait la sécurité (86 %) et accélérerait l'adoption de l'authentification multifactorielle (42 %).« Les conclusions du rapport montrent clairement que le maintien du statu quo est une proposition risquée à tous points de vue. Une approche sans mot de passe offre une expérience utilisateur que les gens voudront adopter et garantit les défenses de sécurité que le paysage actuel des menaces exige. En d'autres termes, si les utilisateurs n'adoptent pas vos contrôles de sécurité, ils sont voués à l'échec. Ce rapport fournit des informations et des preuves pour aider les dirigeants d'entreprise à justifier l'adoption d'une authentification sans mot de passe résistante au phishing », déclare Bojan Simic, PDG et directeur technique de HYPR.L'étude met également en évidence le coût des violations : 35 % des personnes interrogées ont subi une atteinte à leur réputation, 36 % ont perdu des clients au profit de leurs concurrents, 53 % ont perdu des données critiques et 56 % ont subi des pertes financières importantes. Malgré ces coûts, 58 % des organisations déclarent avoir conservé les mêmes méthodes d'authentification non sécurisées après avoir été confrontées à une violation.Parmi les autres résultats, 86 % des décideurs en matière de sécurité IT/IS pensent que l'authentification sans mot de passe offre le niveau le plus élevé de sécurité d'authentification. Cependant, le terme "sans mot de passe" est largement mal compris et parmi les organisations qui disent utiliser l'authentification sans mot de passe, seulement trois pour cent utilisent réellement des méthodes résistantes au phishing.Source : HYPR Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?