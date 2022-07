Selon les experts en informatique, les mots de passe posent non seulement des risques potentiels pour la sécurité, mais ils réduisent également le taux de productivité moyen d'une organisation. Il a été constaté qu'un travailleur moyen utilise son mot de passe près de douze fois par jour, tandis que 25 % des employés utilisent leur code d'accès plus de vingt fois par jour. D'autres recherches ont montré qu'en moyenne, près de 33 % des demandes d'aide reçues sont liées aux mots de passe et à la connexion.En conséquence, les responsables concernés ont constaté une augmentation de 30 % de ces incidents de sécurité. Si ces entreprises utilisent une option sans mot de passe, elles peuvent facilement sécuriser près de 28 minutes du temps de leurs employés, puisqu'ils ne passeront pas une minute à utiliser des codes d'accès difficiles pour se connecter.Toutefois, les spécialistes en informatique s'inquiètent de la création de codes de sécurité par les utilisateurs eux-mêmes. Cinquante pour cent des spécialistes estiment que les codes créés par les utilisateurs eux-mêmes ne sont pas assez solides, et 91 % des participants à l'enquête craignent que leurs codes ne soient dérobés.Au vu des cybermenaces qui ne cessent d'évoluer, il semble que les mots de passe ne suffisent plus pour sécuriser les informations. Afin d'assurer une protection maximale, il convient d'explorer de nouvelles voies.Interrogés sur les nouvelles méthodes de réduction des codes de sécurité, près de 93 % des spécialistes des technologies de l'information ont déclaré que leur entreprise envisageait d'adopter de nouveaux changements, 65 % étaient presque prêts à accepter le changement et 19 % avaient des plans en place.On s'attend à ce que la méthode d'authentification sans code de sécurité permette aux organisations de faire des économies. Elles n'auront pas à payer pour la sécurité ; moins de support sera nécessaire ; et une expérience plus conviviale sera créée. Non seulement les employés, mais aussi les clients n'auront plus à se souvenir de leurs mots de passe complexes pour se connecter à leurs profils respectifs.Source : Ping Identity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur la connexion sans mot de passe ?