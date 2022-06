Mais presque 20 ans plus tard, les mots de passe restent la principale méthode d'authentification.Il semble donc que les mots de passe soient encore là pour un certain temps, mais 90 % des internautes craignent que leurs mots de passe soient piratés. La société de cybersécurité Ping Identity s'est penchée sur les mots de passe et sur la manière de les utiliser en toute sécurité, tant pour les entreprises que pour les particuliers.Les mots de passe présentent des avantages : ils sont faciles à mettre en œuvre, peu coûteux à administrer, ne nécessitent pas de matériel ou de logiciel particulier et permettent de réinitialiser et de récupérer un compte en libre-service. En revanche, ils peuvent être difficiles à retenir et/ou faciles à deviner, ils créent une friction importante lors de la connexion, le stockage des mots de passe est onéreux et constitue une cible attrayante pour les attaquants, les exigences en matière de mots de passe forts peuvent entraîner une perte de revenus en raison de l'abandon de paniers ou d'inscriptions, et elles peuvent entraîner une augmentation des coûts du service d'assistance.Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour rendre les mots de passe plus sûrs. Ils doivent comporter au moins 12 caractères et utiliser une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Cela signifie qu'il existe 72 possibilités pour chacun des 12 caractères, ce qui rend les tentatives de craquage informatique difficiles. Vous devez également éviter d'utiliser des liens vers des informations personnelles - noms, équipes de football, voitures, etc. - et ne pas utiliser de mots du dictionnaire, ou les utiliser dans des combinaisons inhabituelles. Bien entendu, tout cela rend le mot de passe plus difficile à retenir et c'est pourquoi vous devriez utiliser un gestionnaire de mots de passe.La réutilisation des mots de passe est une autre chose à éviter car elle risque de compromettre plusieurs comptes si un seul mot de passe est violé. Vous devez également faire attention à ne pas trop partager en ligne : évitez les quiz sur les réseaux sociaux qui vous demandent de révéler le nom de votre animal de compagnie, votre première voiture ou votre film préféré.Il est également utile de consulter le site haveibeenpwned pour voir si l'un de vos mots de passe a été associé à des violations. Si un mot de passe a été exposé, vous devez le changer, car seulement 45 % des gens disent qu'ils le feraient.Il convient également de s'inscrire à l'authentification multifactorielle dès qu'elle est disponible.", déclare Zain Malik de Ping Identity. "."Source : Ping Identity Qu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur la sécurisation sans mot de passe ?