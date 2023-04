Pour y répondre, Backslash Security lance une nouvelle solution qui permet d'unifier la sécurité du code et des applications cloud-natives en corrélant le contexte cloud aux risques liés au code, en s'appuyant sur une modélisation automatisée des menaces, une hiérarchisation des risques liés au code et une remédiation simplifiée pour les applications et les équipes.Grâce à Backslash, les équipes AppSec des entreprises peuvent voir, prioriser et agir facilement sur les combinaisons de code à haut risque, appelées " flux de code toxique ", dans leurs applications cloud-natives.PublicitéLes outils actuels de sécurité des applications produisent souvent un grand nombre d'alertes de faible valeur, ce qui entraîne une quantité écrasante de bruit, la moitié d'entre elles étant des faux positifs. De plus, les équipes de sécurité passent du temps à enquêter sur chacune d'entre elles et, en raison du volume, du coût et du temps nécessaires, de nombreuses alertes sont tout simplement ignorées.", déclare Shahar Man, cofondateur et PDG de Backslash. "."Backslash a été conçu pour remédier aux méthodes manuelles, longues et persistantes de découverte et de cartographie des risques liés au code des applications, ainsi qu'aux lacunes du contexte cloud-native laissées sans réponse par les outils de la génération précédente.En utilisant une cartographie visuelle unifiée des modèles de menaces et de la posture des applications, les équipes AppSec peuvent rapidement prioriser les risques liés au code en fonction du contexte cloud pertinent, en réduisant les alertes de faux positifs et la fatigue ; et elles peuvent réduire de manière significative le temps moyen de récupération en fournissant aux développeurs les preuves dont ils ont besoin pour s'approprier le processus.Source : Backslash Security Que pensez-vous de Backslash ?