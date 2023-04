L'étude menée par Action1 Corporation auprès de plus de 800 professionnels de l'informatique révèle que 10 % des entreprises ont été victimes d'une intrusion au cours des 12 derniers mois, et que 47 % de ces intrusions sont dues à des vulnérabilités de sécurité connues.Les terminaux ne sont toujours pas corrigés en raison de l'arrêt de l'ordinateur portable ou d'erreurs de mise à jour. En outre, 38 % des entreprises n'accordent pas la priorité aux failles de sécurité, tandis que 40 % d'entre elles mettent plus d'un mois à remédier aux vulnérabilités connues (24 % d'entre elles mettent plus de trois mois). En outre, l'étude montre que 48 % des organisations n'évaluent pas l'efficacité de leurs efforts de correction des vulnérabilités.Le phishing est le vecteur d'attaque le plus courant selon 49 % des personnes interrogées et 54 % des victimes ont vu leurs données cryptées par un ransomware. Il est également inquiétant de constater que 30 % des organisations déclarent prendre plus d'un mois pour détecter les vulnérabilités connues.", déclare Alex Vovk, PDG et cofondateur d'Action1. "Source : Rapport de Action1 Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette étude pertinente, voir utile ?Selon vous, pourquoi ces lacunes persistent-elles dans la gestion des vulnérabilités ?