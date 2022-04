Sur les 50 2021 vulnérabilités étudiées dans le rapport, 43 ont été exploitées dans la nature et 52 % des vulnérabilités connues et exploitées dans ce rapport ont été attaquées dans la semaine suivant leur divulgation publique.En outre, les vulnérabilités classées comme "menaces généralisées" - en raison de l'ampleur de leur exploitation - ont connu une augmentation alarmante de 136 % par rapport à l'année précédente.", explique Caitlin Condon, responsable de l'ingénierie de la gestion des risques liés aux vulnérabilités chez Rapid7. "Le rapport montre également qu'un peu plus de la moitié des vulnérabilités relevées étaient des failles d'exécution de code à distance, qui permettent aux attaquants d'exécuter à distance une charge utile sur un système cible. Une douzaine des vulnérabilités identifiées comme des menaces généralisées étaient des pivots de réseau (qui offrent aux attaquants un accès initial, comme des failles dans les passerelles, les pare-feu et les VPN) ou des vulnérabilités de compromission de l'infrastructure de réseau (qui donnent aux attaquants le contrôle des actifs ou des systèmes en aval).L'une des vulnérabilités les plus médiatisées de l'année a été Log4Shell, dont la simplicité et l'omniprésence en ont fait sans doute le plus grand incident de cybersécurité de l'histoire. Sa surface d'attaque massive et la variété de ses implémentations ont rendu difficile et long le remède efficace, ce qui a donné aux attaquants plus de temps pour compromettre les systèmes internes et ceux qui sont en contact avec Internet.M. Condon souligne que Log4Shell est également susceptible d'avoir une longue traînée : "."Source : Rapid7 Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?