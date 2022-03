57 % de ces vulnérabilités ont plus de deux ans, et 17 % ont plus de cinq ans. Edgescan a également observé un pourcentage inquiétant de 1,5 % de vulnérabilités connues, non corrigées, datant de plus de 20 ans et remontant à 1999.La taille d'une organisation ne semble pas faire une grande différence pour le MTTR, cependant, Edgescan a observé des différences significatives entre les industries. Les organismes de santé, malgré la pression extrême qu'ils ont subie au cours des deux dernières années, arrivent en tête, avec un MTTR de seulement 44 jours. À l'autre bout du spectre, le secteur de l'administration publique prend en moyenne 92 jours pour remédier aux vulnérabilités connues, soit un mois de plus que la moyenne interprofessionnelle.", déclare Eoin Keary, PDG et cofondateur d'Edgescan. "Source : Edgescan Qu'en pensez-vous ?