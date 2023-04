Aujourd'hui, de nombreuses entreprises et leurs clients respectifs sont alignés sur de nombreuses questions liées à la protection de la vie privée en ligne. Cette nouvelle survient au moment où nous disons adieu aux cookies. Mais cela signifie-t-il que les malheurs et les inquiétudes des gens à ce sujet sont terminés ?Selon une étude menée par Twilio, il existe toujours un fossé important en termes de confiance entre les deux parties.Parmi les participants interrogés dans le cadre de cette étude, 31 % se sont montrés catégoriques quant au rejet total des cookies. Par ailleurs, 98 % estiment que les entreprises peuvent faire mieux en termes de protection de la vie privée, tandis que 95 % souhaitent un meilleur contrôle de ces données, notamment en ce qui concerne la détermination de l'identité.67 % ont indiqué à quel point ils apprécient que les entreprises se basent sur des données de première main pour leur offrir une expérience plus personnalisée. Par là, nous entendons la collecte de données par des moyens directs via des interactions, des enquêtes et des expériences d'achat.Aujourd'hui, il semble que les spécialistes du marketing soient d'accord en théorie, puisque 89 % d'entre eux estiment que l'utilisation de données de premier niveau améliore l'ensemble de l'expérience client, mais 81 % s'appuient encore sur des données appartenant à des tiers.Tout en gardant à l'esprit leurs préoccupations en matière de protection de la vie privée, les consommateurs exigent davantage de personnalisation : 66 % d'entre eux cesseraient d'utiliser des marques s'ils n'obtiennent pas cette personnalisation. Et si l'on se réfère à la génération Z, ce chiffre atteint 75 %.En outre, 86 % estiment que la personnalisation renforce la fidélité à la marque. Mais 57 % affirment dépenser beaucoup plus avec les entreprises qui offrent cette personnalisation, soit près de 21 % de plus.Mais plus de la moitié des consommateurs se sentent frustrés par le type d'interactions qu'ils ont eu l'année précédente. Ce chiffre est en hausse de 46 % par rapport au passé. Et c'est à ce moment-là qu'un grand nombre de consommateurs ont décidé de renoncer.En 2022, de nombreuses marques ont reçu plus de 23 millions de demandes de suppression d'utilisateurs sur leur application, ce qui représente une augmentation de 69 % par rapport à l'année précédente. Mais les nouvelles statistiques montrent également à quel point les entreprises sont prêtes à débloquer des fonds supplémentaires pour favoriser l'engagement.Aujourd'hui, 97 % d'entre elles souhaitent que l'investissement double au cours des trois prochaines années.Parmi les participants à l'enquête sur l'engagement des clients, 82 % ont atteint, voire dépassé, les objectifs financiers fixés pour 2022. Ce chiffre est nettement supérieur à celui des nouveaux arrivants, qui s'élève à 62 %.Par ailleurs, 40 % des leaders bénéficient de taux de fidélisation bien plus élevés que par le passé, contre 12 % pour les nouveaux venus.Enfin, 41 % de tous les leaders interrogés ont affiché des taux de conversion de la clientèle plus élevés que les 15 % observés sur l'application pour les nouveaux arrivants.Le message à retenir ici est donc le suivant : le rapport montre ce que les clients perçoivent. Il s'agit pour les marques d'utiliser des données de première main pour s'engager personnellement auprès des clients. Cela permet aux entreprises d'éviter de faire des dépenses significatives sur le marché et d'améliorer leur valeur à vie.Source : Twilio Quel est votre avis sur le sujet ?Cette étude de Twilio est-elle pertinente, selon vous ?