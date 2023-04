L'épuisement professionnel augmente parmi les professionnels, 50 % des personnes interrogées aux États-Unis menaçant de quitter leur emploi si ces sentiments ne sont pas pris en compte. Seuls 20 % des répondants de la région EMEA sont du même avis.Le manque de ressources entraîne une accumulation de vulnérabilités non traitées. 73 % des personnes interrogées aux États-Unis admettent qu'elles ont du mal à surveiller les vulnérabilités et à y répondre, contre 58 % dans la zone EMEA. Cette situation conduit de nombreuses entreprises à rechercher une assistance tierce, bien que l'externalisation des tâches de cybersécurité à des fournisseurs tiers soit plus courante aux États-Unis (74 %) que dans la région EMEA (48 %).La plupart des failles de sécurité sont liées à une mauvaise configuration de la sécurité des serveurs, selon 40 % des personnes interrogées aux États-Unis. Parmi les autres vulnérabilités figurent les scripts intersites (12 %), l'exposition de données sensibles (10 %), un contrôle d'accès défaillant (10 %) et l'authentification et les sessions (9 %).« Cobalt s'engage à aider les équipes de sécurité à gérer efficacement leurs opérations quotidiennes et à effectuer des pentests dans un paysage de menaces en constante évolution. Grâce à nos recherches et à l'écoute de nos entreprises clientes, nous savons qu'elles continuent à faire face à des demandes changeantes. Notre gamme élargie d'offres permet aux dirigeants de mieux comprendre les rapports, de mettre en évidence les vulnérabilités courantes et de proposer des solutions pour soutenir leurs équipes », déclare Eric Brinkman, Chief Product Officer chez Cobalt.Source : Cobalt Que pensez-vous des résultats de cette recherche ? Les trouvez-vous pertinents ?