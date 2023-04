81 % des organisations utilisent aujourd'hui au moins un environnement cloud et plus d'un tiers (37 %) des autres prévoient d'adopter des technologies cloud dans les 12 mois à venir ;



Le phishing est le vecteur d'attaque le plus courant : 73 % des professionnels interrogés ont subi ce type de cyberattaque sur site et 58 % dans le cloud ;



Les attaques par compromission de compte dans le cloud continuent de s'intensifier : 39 % des répondants en reporteront en 2023, contre 31 % en 2022 et seulement 16 % en 2020 ;



Le risque associé aux propres employés d'une organisation est la principale préoccupation en matière de sécurité des données, citée par 58 % des répondants ;



Les trois principales priorités informatiques pour 2023 sont restées les mêmes depuis 2019 : la sécurité des données, la sécurité des réseaux et la formation à la cybersécurité.

Pour atténuer le risque de perte financière lié à une compromission de données, les organisations choisissent souvent de souscrire une cyberassurance. En effet, l'étude révèle que 44 % des organisations sont assurées et que 15 % prévoient de franchir le pas au cours des 12 prochains mois. Près d'une organisation sur quatre (22 %) ayant souscrit une assurance a dû améliorer son niveau de sécurité pour pouvoir en bénéficier., déclare Dirk Schrader, VP of Security Research chez Netwrix.L'enquête révèle également que les infrastructures sur site subissent davantage de cyberattaques que les infrastructures cloud. La différence la plus marquée concerne les ransomwares et autres attaques de logiciels malveillants, qui ont été signalés par près de deux fois plus de répondants pour les environnements sur site (37 %) que pour les environnements cloud (19 %)., ajoute Dmitry Sotnikov, VP of Product Management chez Netwrix.»., confie Dmitry Sotnikov.».Netwrix facilite la sécurité des données. Depuis 2006, les solutions Netwrix simplifient la vie des professionnels de la sécurité en leur permettant d’identifier et de protéger les données sensibles pour réduire le risque de violation, et de détecter, répondre et récupérer les attaques, en limitant leur impact. Plus de 13 000 organisations dans le monde s’appuient sur les solutions Netwrix pour renforcer leur position en matière de sécurité et de conformité sur les trois principaux vecteurs d’attaque : données, identité et infrastructure.Source : Netwrix Qu'en pensez-vous ?Quelles ont été les principales conséquences d'une cyberattaque au sei de votre entreprise ?