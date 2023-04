Cependant, le dernier indice mondial de cyber-confiance d'ExtraHop a révélé que 83 % des organisations victimes d'une attaque par ransomware ont fini par payer la rançon. La crainte d'une perte de données et d'une perturbation des opérations les a probablement incitées à mordre la balle, et on estime que les entreprises qui ont payé la rançon ont dû débourser en moyenne plus de 925 000 dollars chacune.Ceci étant dit, il est important de noter que les acteurs malveillants utilisent souvent la méthode de la double extorsion lorsque les entreprises paient. Il y a donc une corrélation évidente entre le fait de ne pas suivre les instructions post-ransomware et le fait de devoir repasser par cette épreuve.77 % des experts travaillant dans le domaine des technologies de l'information ont déclaré qu'une infrastructure de cybersécurité obsolète entraînait une augmentation du nombre d'attaques, tous les éléments ayant été pris en compte. Dépenser près d'un million de dollars pour mettre à niveau cette infrastructure pourrait être une stratégie bien plus utile à envisager pour les entreprises, car cela pourrait empêcher les ransomwares de se frayer un chemin jusqu'à leurs systèmes.Malgré cela, la plupart des entreprises ont tendance à adopter une stratégie réactive plutôt que proactive. La création de sauvegardes et la mise à jour des technologies de cybersécurité sont à la fois plus abordables et plus efficaces, mais la plupart des entreprises ne respectent pas cette exigence fondamentale. Tant que les grandes entreprises ne commenceront pas à prendre la cybersécurité plus au sérieux, le nombre de ces attaques ne fera qu'augmenter. Il sera intéressant de voir si ces résultats ont un quelconque impact sur la manière dont les ransomwares sont traités.Source : ExtraHop Trouvez-vous cette étude pertinente ? Quel est votre avis sur le sujet ?