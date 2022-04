Dans le même temps, la rançon moyenne payée était d'environ 167 000 dollars, soit 44,2 % de moins que le chiffre du troisième trimestre. Les rançons payées sont également moins nombreuses que celles demandées. Le pourcentage pour le dernier trimestre de 2021 s'est maintenu dans les 20 %, en baisse sensible par rapport aux chiffres qui dépassaient autrefois 50 %. Au troisième trimestre 2020, le ratio était encore de 44 %.Pourquoi cette baisse ? On pense que les assureurs qui exigent des sauvegardes plus solides pour la couverture d'assurance contribuent à une tendance plus large vers des approches plus sophistiquées et plus résilientes pour réduire le risque de ransomware.Le changement n'est pas généralisé, cependant, le sinistre moyen a atteint près de 400 000 dollars dans le secteur des services professionnels au quatrième trimestre 2021, le plus élevé de cette période. En revanche, le secteur des soins de santé, qui a connu une moyenne alarmante de gravité des sinistres en début d'année, est revenu à une moyenne historiquement basse, avec zéro sinistre lié à un ransomware enregistré au quatrième trimestre 2021.Les répondants à l'enquête soulignent le manque de ressources et la complexité globale de la sécurité comme facteurs clés empêchant actuellement l'amélioration de leurs défenses. Les petites entreprises (moins de 50 employés) sont plus préoccupées par le fait de rester à jour avec les nouvelles menaces, tandis que les grandes organisations sont plus préoccupées par les violations des fournisseurs, mettant en lumière le fait que de nombreuses entreprises peuvent ne pas mettre l'accent et agir sur la nécessité d'une culture de sécurité interne.", déclare Phil Edmundson, fondateur et PDG de Corvus Insurance. "."Source : Corvus Insurance Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Pense-vous que cette tendance à la baisse concernant les ransomware va perdurer ?