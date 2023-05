Microsoft alerte sur les attaques de ShadowPad contre les infrastructures critiques en Amérique du Sud

Wray a déclaré que le Bureau enquête sur « plus d'une centaine de variantes différentes de rançongiciels - chaque variante faisant des dizaines de victimes - ainsi que sur une multitude d'autres nouvelles menaces posées à la fois par des cybercriminels et des acteurs étatiques ».Ces derniers comprennent l'Iran et la Corée du Nord. Selon Wray, les efforts de ces pays signifient « qu'il est de plus en plus difficile de discerner où s'arrête la menace des États-nations et où commence la menace des cybercriminels ».Parmi les attaques que le FBI a vu ces groupes entreprendre, il y a eu des attaques contre « les infrastructures et les services critiques sur lesquels les Américains ordinaires comptent tous les jours. Je parle d'endroits comme les hôpitaux, les écoles, les centres d'appels d'urgence ».« Le FBI a enquêté sur des attaques destructrices de ce type dans tout le pays, dans des communautés petites et grandes. C'est pourquoi, dans la demande de budget de cette année, vous verrez que nous avons besoin de 192 postes cybernétiques supplémentaires et d'un peu plus de 63 millions de dollars. »Wray s'est engagé à consacrer ces fonds « à faire en sorte que le FBI reste la première agence d'investigation cybernétique au monde en menant le combat contre nos adversaires par le biais d'opérations conjointes séquencées et d'un partage rapide d'informations avec le secteur privé. »« Pour vous donner une idée de ce à quoi nous sommes confrontés, si chacun des cyber-agents et des analystes du FBI se concentrait exclusivement sur la menace chinoise, les pirates informatiques chinois seraient encore 50 fois plus nombreux que le personnel cybernétique du FBI », a déclaré Wray devant une commission de la Chambre des représentants sur la menace cybernétique que représente la Chine et d’autres acteurs étatiques.La Chine dispose d'un programme de piratage plus important que tous les autres grands pays réunis et a volé plus de données personnelles et d'entreprises que tous les autres pays, grands ou petits, réunis. D'autres pays comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord posent également d'importants problèmes de cybersécurité.Il a ajouté que le Bureau espérait créer « des équipes cybernétiques modèles, chacune s'attaquant à plusieurs menaces dans un plus grand nombre de bureaux locaux - en plaçant des enquêteurs, des analystes et d'autres professionnels clés à proximité des victimes qui ont besoin de nous et en fournissant à notre personnel une formation de pointe essentielle ».« Nos adversaires dans ce domaine sont implacables et nous avons besoin de votre aide pour nous assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour continuer à répondre. »L'augmentation des fonds permettra aussi au FBI de se défendre. Wray a déclaré que le Bureau bloquait plus de 15 millions de tentatives de connexion non autorisées chaque semaine. Il a ajouté que les demandes d'augmentation des ressources en matière d'infosecurité aideront le FBI à cibler les marchés en ligne de drogues illégales, un autre domaine d'intervention du Bureau.Le directeur a par ailleurs été interrogé sur la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, qui permet au FBI de procéder à des surveillances sans mandat. Il a déclaré que cette section controversée est un outil essentiel pour les efforts du FBI visant à contrer les cyberattaques chinoises et qu'elle a contribué à lutter contre les attaques de rançongiciel. Il a ajouté que le Bureau prenait des mesures importantes pour s'assurer qu'il respectait les règles régissant l'utilisation de la section 702.Un groupe de cyberespionnage chinois appelé DEV-0147 cible des institutions diplomatiques avec le RAT ShadowPad et le logiciel Cobalt Strike. Il utilise le RAT ShadowPad pour obtenir un accès persistant aux systèmes compromis et exfiltrer des données, Cobalt Strike est utilisé pour le contrôle. Microsoft dit avoir détecté ces attaques et a conseillé aux organisations de renforcer leur sécurité. ShadowPad est lié à d’autres groupes APT chinois comme APT23, APT41 et Wet Panda.Les charges utiles de ShadowPad sont déployées sur un hôte - soit chiffrées dans un chargeur de DLL (bibliothèque de liens dynamiques), soit dans un fichier séparé à côté d'un chargeur de DLL. Selon Secureworks, ces chargeurs de DLL déchiffrent et exécutent ShadowPad en mémoire après avoir été mis en veilleuse par un exécutable légitime qui est vulnérable au détournement de l'ordre de recherche des DLL.En septembre de l'année dernière, le groupe NCC a observé une attaque contre une organisation anonyme qui tirait parti d'une faille dans le logiciel WSO2 pour exécuter ShadowPad. WOS2 fournit des outils logiciels pour le développement d'applications.Au début de l'année dernière, en juin, la société de cybersécurité Kaspersky a déclaré avoir observé un acteur inconnu parlant chinois qui attaquait des organisations de télécommunications, de fabrication et de transport dans plusieurs pays asiatiques tels que le Pakistan, l'Afghanistan et la Malaisie. Lors des premières attaques, le groupe a exploité une vulnérabilité de MS Exchange pour déployer le logiciel malveillant ShadowPad et s'est infiltré dans les systèmes d'automatisation des bâtiments.Source : Christopher Wray, directeur du FBIQuels peuvent être les défis et les opportunités pour le FBI dans sa collaboration avec le secteur privé ?Quels sont les risques et les conséquences des attaques de rançongiciels sur les infrastructures et les services critiques ?