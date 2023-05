Une nouvelle enquête menée auprès de 1 000 consommateurs du monde entier montre que 54 % d'entre eux pensent que les méthodes d'authentification numérique telles que la biométrie révolutionnent l'expérience des clients en matière de transactions et de paiements en ligne.Toutefois, l'étude d'Incode Technologies révèle également que 48 % des personnes interrogées ne considèrent pas que l'authentification numérique contribue à la confiance dans le monde en ligne. Cela s'explique par des inquiétudes concernant la protection contre la fraude, la vie privée et la sécurité.", déclare Ricardo Amper, PDG et fondateur d'Incode Technologies. "En tête de liste des secteurs où les consommateurs souhaiteraient voir plus de méthodes d'authentification numérique proposées figure la finance (35 %), suivie par la vente au détail et le commerce électronique (34 %), l'hôtellerie (31 %) et les voyages (30 %).Près de la moitié des personnes interrogées (47 %) indiquent que le fait de ne pas avoir à se souvenir d'un mot de passe est le principal avantage de l'utilisation de l'authentification numérique/biométrique. Mais l'utilisation d'autres méthodes d'authentification suscite encore des inquiétudes. La compromission de la vie privée est citée par 38 % des personnes interrogées, le risque de fraude est plus élevé (25 %), l'installation prend trop de temps (30 %) et l'expérience utilisateur n'est pas améliorée (25 %).", poursuit M. Amper. "Source : Rapport d'Incode Technologies Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette étude d'Incode Technologies ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente ?Selon vous, comment les modèles biométriques de nouvelle génération peuvent-ils regagner la confiance des consommateurs tout en garantissant une identification numérique plus sûre ?