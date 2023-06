Le dernier rapport Cy-Xplorer 2023 d'Orange Cyberdefense montre que des entreprises de 96 pays différents ont été touchées par le Cy-X en 2022. Depuis 2020, Orange Cyberdefense a enregistré des victimes dans plus de 70 % de tous les pays du monde.L'industrie manufacturière reste le secteur le plus touché, mais le nombre de victimes a diminué (moins 39 %), avec un déplacement vers le secteur des services publics (+51 %), les services éducatifs (+41 %) et les secteurs de la finance et de l'assurance (+11 %). Plus de 130 institutions financières ont été victimes de Cy-X, 75 % d'entre elles comptant moins de 1 000 employés.La localisation géographique des victimes s'est également modifiée, passant des États-Unis (-21 %) et du Canada (-28 %) à la région de l'Asie du Sud-Est (+42 %), aux pays nordiques (+40 %) et à l'Amérique latine (+32 %).", déclare Hugues Foulon, directeur général d'Orange Cyberdefense.Bien qu'en 2022, 74 % des victimes de Cy-X étaient originaires de pays de l'OTAN, il est intéressant de noter que depuis le début du conflit ukrainien, l'impact de Cy-X sur les pays de l'OTAN a sensiblement diminué. L'activité des acteurs de la menace pro-russe pendant cette période n'a pas entraîné une augmentation proportionnelle du nombre de victimes de Cy-X dans les pays membres de l'OTAN.", déclare Charl van der Walt, responsable de la recherche en sécurité chez Orange Cyberdefense. "Source : Orange Cyberdefense Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que les conclusions du rapport d'Orange Cyberdefense sont pertinents au vu du paysage actuel de la menace ?Pensez-vous que ces tendances vont se confirmer lors des prochains trimestres ?