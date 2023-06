La proportion de deepfakes a bondi de 0,2 % à 2,6 % aux États-Unis et de 0,1 % à 4,6 % au Canada, respectivement. Simultanément, les faux imprimés, qui représentaient quatre à cinq pour cent de l'ensemble des fraudes en 2022, ont chuté à zéro pour cent au cours du dernier trimestre.", explique Pavel Goldman-Kalaydin, responsable de l'IA et du ML chez Sumsub. "Les trois principaux types de fraude sont le "liveness bypass", une méthode de fraude où les criminels intervertissent ou modifient les données biométriques (34 % des fraudes aux États-Unis et 22 % au Canada), les cartes d'identité modifiées (22 % aux États-Unis et 24 % au Canada) et les fausses cartes d'identité (13 % aux États-Unis et 18 % au Canada).On observe également une tendance croissante à la vérification forcée - les personnes effectuant des vérifications biométriques contre leur gré - qui est passée de 0,5 % à 0,7 % en 2022 et encore plus au premier trimestre 2023, de 0,6 % à 1,1 %.", déclare Goldman-Kalaydin. "".Source : SumsubQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude de Sumsub ? Trouvez-vous qu'ils sont pertinents ?Pensez-vous que des technologies de détection de deepfakes plus modernes doivent être mises en place pour lutter contre ce fléau ?