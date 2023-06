Indisponibilité des systèmes et services : blocage du système d’information, indisponibilité du site web, arrêt de production.



Vol de données : toutes les données intéressent aujourd’hui les hackers.



Perte financière : prélèvement frauduleux, introduction dans le système bancaire.

Et pourtant près d’un tiers d’entre elles a été victime d’une cyberattaque en 2023 : 39 % des PME interrogées, et 14 % des TPE.La cybersécurité est un enjeu majeur pour toutes les entreprises et les PME / TPE restent encore trop vulnérables et démunies. 1 TPE sur 3 pense ne pas être une cible potentielle pour les hackers ! Cette proportion élevée est révélatrice de l’effort pédagogique à mener pour sensibiliser tous les acteurs du tissu économique.Au-delà de l’exigence d’information, l’adaptabilité des solutions est une condition essentielle pour mieux protéger les TPE / PME. Le rapport souligne en effet que 62 % des structures ayant subi une attaque ont pris de nouvelles mesures.Les conséquences directes de ces attaques sont multiples et particulièrement préjudiciables :Toujours selon cette même étude menée entre avril et juin 2023, 100 % des entreprises victimes ont subi une perte financière directe ou indirecte et seulement 10 % ont été indemnisées par leur assurance.Denis Planat, directeur général de Free Pro, précise : «*Enquête réalisée d’avril à juin 2023 par l’Apave auprès de 100 000 TPE/PME en partenariat avec Free Pro & ITrust sous l’égide la Fédération Française de la Cybersécurité.Source : ApaveTrouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? le budget consacré à la cybersécurité est-il suffisant pour mettre votre entreprise à l'abri des attaques ?