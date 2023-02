Selon le rapport annuel IT Security Economics du spécialiste de la sécurité, les grandes entreprises et les PME européennes prévoient d'investir davantage dans leur budget de sécurité informatique jusqu'en 2025. Actuellement, le budget de la sécurité informatique représente déjà un tiers du budget informatique total, selon les 3 230 personnes interrogées dans 26 pays qui ont participé à l'enquête. Les grandes entreprises dépensent en moyenne 1,8 million d'euros pour la sécurité informatique et les PME 345 000 euros en moyenne. Les entreprises prévoient d'augmenter leurs budgets de sécurité informatique de 10 % d'ici à 2025.La principale raison invoquée par les personnes interrogées pour augmenter le budget est qu'il est nécessaire en raison de la complexité accrue de leurs environnements informatiques. En outre, les entreprises souhaitent consacrer des fonds supplémentaires à la sécurité informatique afin d'accroître leurs connaissances dans ce domaine. En outre, les répondants citent les conditions géopolitiques actuelles et la détérioration de l'économie comme des raisons d'investir davantage dans la sécurité informatique.L'enquête s'est également intéressée aux objectifs que les entreprises souhaitent atteindre avec cette augmentation de budget. Un peu plus de la moitié des répondants ont indiqué que les problèmes de protection des données constituent le plus grand défi. Près de la moitié des entreprises ont été confrontées à une violation de données interne ou externe au cours de l'année écoulée.Un autre problème que les entreprises espèrent résoudre grâce à l'augmentation de leur budget de sécurité informatique sont les problèmes créés par l'adoption d'une infrastructure basée sur le cloud. En outre, en augmentant leurs budgets informatiques, les entreprises veulent couvrir les coûts de sécurité croissants de leurs environnements informatiques de plus en plus complexes.Enfin, Kaspersky cite également l'influence croissante des lois et réglementations comme une raison pour laquelle les entreprises européennes augmentent leurs budgets de sécurité informatique. Les régulateurs gouvernementaux exigent de plus en plus que les entreprises sécurisent leurs opérations et surtout leurs données. Pas seulement pour les entreprises individuelles, mais souvent pour tout un segment de marché vertical.Kaspersky conclut ainsi que la continuité des activités des entreprises dépend de plus en plus de la sécurité informatique. Alors que les environnements informatiques deviennent de plus en plus complexes et que le nombre de cyberattaques augmente, les entreprises sont de plus en plus conscientes des problèmes cybernétiques et comprennent mieux la nécessité de protéger chaque actif au sein de l'organisation, selon le spécialiste de la sécurité.Source : KasperskyQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ce rapport de Kaspersky est pertinent ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter son budget de cybersécurité dans les années à venir ?