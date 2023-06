Avantages de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe

« Nous sommes heureux d'annoncer le lancement mondial de Proton Pass, disponible dès maintenant en tant qu'extension de navigateur sur la plupart des principaux navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Brave, et plus encore) ainsi que sur iPhone/iPad et Android. Comme son nom l'indique, Proton Pass est un gestionnaire de mots de passe, l'un des services les plus demandés par la communauté Proton dans nos enquêtes annuelles depuis que nous avons lancé Proton Mail, notre service de messagerie chiffrée, en 2014 », déclare Proton.À la base, un gestionnaire de mots de passe est un outil qui vous aide à générer des mots de passe sécurisés et à les sauvegarder afin que vous n'oubliiez plus jamais un mot de passe. Proton Pass permet de suivre facilement les pratiques comme l'utilisation d'une phrase de passe au lieu d'un mot de passe ou l'utilisation d'un mot de passe unique pour chaque site web, sans avoir à vous soucier d'oublier vos mots de passe. Il vous fait également gagner du temps en vous permettant de vous connecter en un seul clic lorsque vous revenez sur un site web.Seul un petit pourcentage de personnes est capable d'adhérer aux meilleures pratiques de gestion des mots de passe manuellement. Il est tout simplement trop difficile de se souvenir de tous ses mots de passe, en particulier si vous utilisez des mots de passe uniques et forts pour tous vos comptes sans les écrire. Le principal avantage de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est qu'il facilite le respect des meilleures pratiques en matière de gestion des mots de passe.Avec un gestionnaire de mots de passe, il est possible de créer des mots de passe aléatoires, longs, uniques et forts pour chacun de ses comptes. Étant donné que l’utilisateur copie et colle ses informations d'identification lorsqu’il se connecte à des applications et à des services, les mots de passe peuvent être aussi sophistiqués que nécessaire - pas besoin de les connaître. Les pirates ne peuvent donc pas utiliser les informations volées d'un compte pour s'introduire dans le système d'information de l'entreprise.Si les gestionnaires de mots de passe aident à renforcer la sécurité dans le monde numérique, ils ne sont pas exempts de risques. Même si l’utilisateur adhère aux meilleures pratiques en matière de gestion des mots de passe et qu’il fait tout correctement, il existe toujours un risque qu’il perd » tout.Ce qui rend les gestionnaires de mots de passe si pratiques pour beaucoup – tous les mots de passe sont facilement accessibles en un seul endroit - représente également le plus grand risque. Si un appareil personnel est infecté par un logiciel malveillant, des cybercriminels peuvent voler le mot de passe principal et prendre le contrôle du système.Mais le risque n'est pas seulement interne. Le fournisseur du gestionnaire de mots de passe lui-même peut représenter un risque pour la sécurité du système de l’utilisateur. Des cybercriminels ont ciblé certains des plus grands fournisseurs de gestionnaires de mots de passe et ont réussi à les pirater.LastPass, l'un des principaux gestionnaires de mots de passe, a déclaré que des pirates ont obtenu une multitude d'informations personnelles appartenant à ses clients ainsi que des mots de passe chiffrés et cryptographiquement hachés en plus d'autres données stockées dans les coffres-forts des clients. La révélation, publiée en fin d’année dernière, représentait une mise à jour spectaculaire d'une brèche que LastPass avait révélée plus tôt en août. À cette période, la société a déclaré qu'un acteur malveillant avait obtenu un accès non autorisé via un seul compte de développeur et l'a utilisé pour accéder à des données exclusives.LastPass a reconnu que le(s) cybercriminel(s) « avait pris des parties du code source et certaines informations techniques propriétaires de LastPass ». La société a déclaré à l'époque que les mots de passe principaux des clients, les mots de passe chiffrés, les informations personnelles et les autres données stockées dans les comptes clients n'étaient pas affectés.Source : Proton Quels sont les avantages de Proton Pass par rapport aux autres services de gestion de mots de passe ?Quels sont les risques liés à l’utilisation d’un service de gestion de mots de passe en ligne ?Quelles sont les limites ou les inconvénients de Proton Pass ?À votre avis, comment Proton Pass se finance-t-il s’il est gratuit pour les utilisateurs de ProtonMail ?