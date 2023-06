Object First a interrogé 1 000 consommateurs et constaté que 81 % d'entre eux se sententà l'idée que leurs données soient détenues par des organisations qui ne disposent pas d'une solide résilience contre les ransomwares. Après une attaque, un consommateur sur trois exige des preuves de la résilience des stratégies de sauvegarde et de récupération, et 30 % perdent toute confiance dans le plan de protection des données de l'entreprise., déclare David Bennett, PDG d'Object First.Le rapport montre également que les plus jeunes sont plus tolérants face aux problèmes.Alors que 37 % des membres de la génération Z préfèrent que les entreprises victimes d'une attaque par ransomware présentent des excuses, soit 12 % de plus qu'une compensation financière, les baby-boomers sont moins indulgents. 74 % d'entre eux reconnaissent que leur confiance dans le fournisseur est irrémédiablement entamée après avoir subi plus d'une attaque de ransomware, contre seulement 34 % de la génération Z.Source : Objectif First Est-ce que vous trouvez cette étude pertinente ?Quelle sera votre réaction si l'entreprise qui détient vos données subit une attaque de ce type ?