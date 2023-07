Le "" est le plus vigilant de tous. Les faucons ont une hygiène vitale en matière de mots de passe. Ils utilisent des mots de passe différents pour chaque compte et les mettent à jour régulièrement. Ils utilisent également l'authentification à deux facteurs dans la mesure du possible et sont conscients des risques d'escroquerie par phishing. Les faucons de la sécurité sont souvent félicités pour la solidité et la sécurité de leurs mots de passe. Un excès de confiance peut entraîner des problèmes, car près de 40 % des faucons autoproclamés admettent qu'ils ne savent pas si leurs mots de passe ont été compromis.Le "" est confiant dans son approche de la gestion des mots de passe, mais n'est pas aussi vigilant que le faucon. Les lions gardent une trace de leurs mots de passe, mais ne les changent pas toujours aussi souvent qu'ils le devraient. Ils ne sont pas conscients de toutes les menaces, mais prennent tout de même des mesures de base pour se protéger en ligne. Les lions de la sécurité peuvent affirmer qu'ils gèrent bien leurs mots de passe, mais seul un tiers d'entre eux utilisent des mots de passe robustes pour tous leurs comptes. Il est donc recommandé d'envisager l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe.L'"" se situe entre le lion et le faucon en matière de gestion des mots de passe. Les autruches ont tendance à oublier leurs mots de passe. Elles ne les gardent pas en mémoire et ne les mettent pas à jour assez souvent. Elles reconnaissent certains risques potentiels, mais n'ont pas les connaissances nécessaires pour assurer leur sécurité en ligne.Le "" est trop confiant en matière de cybersécurité. Il pense en savoir plus qu'il n'en sait et ne prend même pas les mesures de base, comme la mise en place d'une authentification à deux facteurs ou l'utilisation de mots de passe uniques pour chaque compte. Si vous êtes un taureau de la sécurité et que vous utilisez le même mot de passe simple pour toutes vos transactions, prenez le temps de le renforcer et de le varier.Enfin, l'"" est la catégorie la moins informée des cinq catégories : elle ne sait pas grand-chose de la cybersécurité et manque de connaissances de base sur la manière de rester en sécurité en ligne. Si vous êtes un opossum de la sécurité, vous devez agir dès que vous apprenez qu'un mot de passe a été compromis.L'enquête demandait aux participants de choisir l'animal qui représentait le mieux leur personnalité en matière de cybersécurité. Il est surprenant de constater que ceux qui se sont classés parmi les prédateurs puissants, comme les faucons et les lions, n'ont pas respecté les pratiques de sécurité essentielles.Les principaux résultats ont montré des chiffres alarmants concernant les protocoles de sécurité fondamentaux, notamment l'utilisation de mots de passe forts (seulement 28 % des personnes interrogées), les restrictions concernant le partage d'informations personnelles en ligne (seulement 19 %), l'authentification à deux facteurs (19 %), l'investissement dans un logiciel antivirus (11 %), la prise en compte d'une meilleure pratique en matière de cybersécurité (9 %), l'utilisation de gestionnaires de mots de passe (7 %) et la mise à jour des logiciels (7 %). Ne manquez pas ces conseils essentiels en matière de cybersécurité que tout le monde devrait connaître.Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Examinez vos pratiques de gestion des mots de passe en ce moment et découvrez si vous êtes un faucon, un lion, une autruche, un taureau ou un opossum !Source : Keeper Security Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Quelles pratiques utilisez-vous pour mieux vous protéger en ligne ?