Le dernier rapport statistique sur la cybercriminalité publié par Independent Advisor montre que l'année dernière, le coût d'une cyberattaque moyenne s'est élevé à 4,35 millions de dollars pour les entreprises américaines. En outre, 83 % des organisations ont été attaquées plus d'une fois.Il a fallu en moyenne 277 jours aux entreprises pour identifier les attaques et y répondre. Pour les brèches qui ont été maîtrisées dans les 200 jours, l'économie moyenne est de 1,12 million de dollars (26,5 %).Au Royaume-Uni, 31 % des entreprises déclarent être attaquées au moins une fois par semaine. Selon le gouvernement britannique, chaque attaque représente un coût moyen de 4 200 £ (5 350 $) par entreprise. Les petites entreprises coûtent en moyenne 3 080 £ (3 920 $), tandis que les moyennes et grandes entreprises coûtent 19 400 £ (24 720 $).Le rapport montre qu'en 2021, la cybercriminalité a augmenté de 125 %, probablement sous l'effet de la pandémie de la COVID. Plus de 422 millions de comptes américains ont été affectés par des données compromises l'année dernière, et on estime que les pirates informatiques attaquent désormais votre ordinateur toutes les 39 secondes, soit en moyenne 2 244 tentatives par jour.Au Royaume-Uni, le rapport indique que la cybercriminalité a augmenté de 40 % en 2021, et l'on estime aujourd'hui qu'il y a en moyenne 4 783 victimes pour chaque million d'utilisateurs. En outre, les médias sociaux britanniques ont été pris pour cible, avec une augmentation de 23,5 % des attaques au cours de l'année dernière.Source : Independent AdvisorPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?