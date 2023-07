Il n'y a que quelques botnets qui s'avèrent être les plus performants. Et ce, malgré la surabondance de ces réseaux en ligne, ce qui semble indiquer qu'une poignée d'entre eux passent à la vitesse supérieure.L'objectif principal des botnets est d'essayer de compromettre l'internet des objets (Internet of Things), car c'est le genre de chose qui pourrait leur donner un accès généralisé à de nombreux appareils. Pour se protéger de la marée montante des botnets, les entreprises doivent investir davantage dans des protocoles de sécurité susceptibles de les rendre plus sûres qu'elles ne l'auraient été autrement.L'utilisation des botnets dans les attaques DDoS est tout à fait pertinente, tout comme la manière dont ils sont utilisés pour le cryptomining. L'installation d'un cryptomineur dans le système d'un utilisateur non averti ou qui ne se doute de rien peut rapporter d'immenses profits aux acteurs de la menace, et le système de l'utilisateur en pâtira en termes de performances et d'efficacité. En effet, les consommateurs qui ont des cryptojackers sur leurs appareils souffriront de factures d'électricité insoutenables, et ils ne pourront pas non plus utiliser leurs systèmes d'une manière réalisable.Mirai est peut-être le botnet le plus important de tous, avec un réseau estimé à 500 000 appareils. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre certains utilisateurs de Mirai, mais malgré cela, il semble que ces efforts aient été en grande partie infructueux. Le fait que Mirai et d'autres botnets de ce type n'aient pu être atténués montre que ce problème n'est pas près de disparaître et que la cybersécurité restera au mieux aléatoire tant que des mesures ne seront pas prises rapidement.Source : TrustwavePensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Que faut-il faire pour se protéger des botnets ?